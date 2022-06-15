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1 час назад

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с бензовозом на трассе

Александр Кузьмин

В Пензенской области произошло ДТП с участием бензовоза, в результате которого один человек погиб, еще одного госпитализировали. Последствия смертельной аварии попали на видео, которое опубликовано на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что ДТП случилось на 545-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал». На российской трассе столкнулись бензовоз, трактор и грузовая фура. Из-за аварии горючее из бензовоза разлилось на дорогу, после чего начался крупный пожар, который виден на кадрах видео.

Ликвидацией последствий аварии занимаются специалисты экстренных служб. Личность погибшего в ДТП устанавливается.

Происшествия,Пожары,Видео,
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