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1 час назад

Трое капитанов полиции избили участкового возле кафе

Lenta.ru

В Советском районе Уфы трое капитанов полиции избили участкового, во время инцидента полицейские были не при исполнении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трое капитанов полиции избили участкового возле кафе
Фото: Ирина Бужор / КоммерсантъИрина Бужор / Коммерсантъ

Отмечается, что конфликт между стражами порядка произошел примерно в два часа ночи по местному времени (00:00 мск) возле кафе «Черная кошка». В результате у потерпевшего, который обратился к врачам после избиения, диагностировали сотрясение мозга и различные телесные повреждения.

Позже по указанию руководства МВД по республике Башкортостан была проведена служебная проверка, в ходе которой были установлены личности нападавших, вину они отрицают.

«Материалы ведомства направлены в следственные органы для принятия процессуального решения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», — сообщили в региональном МВД.

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