Трое капитанов полиции избили участкового возле кафе

В Советском районе Уфы трое капитанов полиции избили участкового, во время инцидента полицейские были не при исполнении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Ирина Бужор / Коммерсантъ

Отмечается, что конфликт между стражами порядка произошел примерно в два часа ночи по местному времени (00:00 мск) возле кафе «Черная кошка». В результате у потерпевшего, который обратился к врачам после избиения, диагностировали сотрясение мозга и различные телесные повреждения.

Позже по указанию руководства МВД по республике Башкортостан была проведена служебная проверка, в ходе которой были установлены личности нападавших, вину они отрицают.