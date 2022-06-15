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16 минут назад

Два теплохода столкнулись в российском порту

Lenta.ru

В порту города Новороссийска произошло столкновение двух теплоходов. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России на своем сайте.

В Новороссийском порту столкнулись два теплохода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, ночью 15 июня теплоход Sun Unicorn во время отшвартовки врезался кормой в судно Abanoz, после чего зацепил причал контейнерного терминала. Среди членов экипажей кораблей никто не пострадал.

Краснодарские следователи организовали комплекс мероприятий для оценки ущерба и восстановления картины происшествия. Они провели осмотр места происшествия, причала и теплоходов, а также опросили экипажи теплоходов.

Ранее в Санкт-Петербурге в опору Дворцового моста врезался теплоход с людьми на борту. На кадрах с моментом происшествия видно, как корабль таранит опору сооружения.

Происшествия,Следственный комитет,
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