ДТП с участием трамвая и автобуса на Петергофском шоссе попало на видео

Сегодня утром на Петергофском шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта: автобус врезался в трамвай. Об этом передает "Петербургский дневник".
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла утром 15 июня на Петергофском шоссе.
По предварительным данным, автобус №401 протаранил трамвай №36, в результате чего часть вагона трамвая сошла с рельсов и оказалась на проезжей части.
По информации свидетелей происшествия, серьезных травм в результате столкновения люди не получили. Также обошлось без многокилометровых пробок. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.