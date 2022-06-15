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1 час назад

ДТП с участием трамвая и автобуса на Петергофском шоссе попало на видео

Александр Кузьмин

Сегодня утром на Петергофском шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта: автобус врезался в трамвай. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла утром 15 июня на Петергофском шоссе.

По предварительным данным, автобус №401 протаранил трамвай №36, в результате чего часть вагона трамвая сошла с рельсов и оказалась на проезжей части.

По информации свидетелей происшествия, серьезных травм в результате столкновения люди не получили. Также обошлось без многокилометровых пробок. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Происшествия,Видео,
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