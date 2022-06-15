ДТП с участием трамвая и автобуса на Петергофском шоссе попало на видео

Сегодня утром на Петергофском шоссе произошло ДТП с участием общественного транспорта: автобус врезался в трамвай. Об этом передает "Петербургский дневник".

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла утром 15 июня на Петергофском шоссе.

По предварительным данным, автобус №401 протаранил трамвай №36, в результате чего часть вагона трамвая сошла с рельсов и оказалась на проезжей части.