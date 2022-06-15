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1 час назад

Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин получил УДО

Мария Иванова

Суд в Екатеринбурге удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство своей жены, модели Юлии Прокопьевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный за убийство жены фотограф Лошагин получил УДО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В суде заявили, что Лошагина условно-досрочно освободили от наказания сроком в один год шесть месяцев и 16 дней.

Помощник свердловского прокурора по надзору за колониями просил суд не удовлетворять ходатайство Лошагина - он так и не признал вину в убийстве и не принес извинений семье жены.

В течение десяти дней прокуратура может обжаловать решение об УДО.

Юлия Прокопьева пропала 22 августа 2013 года в Екатеринбурге. Через два дня ее нашли мертвой в лесу. Суд установил, что Лошагин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил жену, вывез ее тело в лес и поджег.

Лошагин свою вину не признал.

В июне 2015 года его приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Обвинительный приговор был вынесен со второго раз, сначала суд оправдал Лошагина, сочтя, что прямых доказательств его вины нет.

Позже срок заключения снизили до девяти лет и 10 месяцев.

В августе 2021 года суд удовлетворил ходатайство Лошагина об УДО. Прокуратура обжаловала это решение, но областной суд отменил его, направил материалы на новое разбирательство и в УДО фотографу отказали.

Дмитрий Лошагин,
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