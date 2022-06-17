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1 час назад

Мужчина в Москве облил супругу горючим и поджег

Вечерняя Москваиещё 3

В столице мужчина облил супругу горючим и поджег. Об этом в пятницу, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Мужчина в Москве облил супругу горючим и поджег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, 16 июня злоумышленник поругался со своей женой в квартире на Дубнинской улице. В ходе конфликта он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. От полученных травм женщина скончалась на месте.

46-летний мужчина тоже получил ожоги, его госпитализировали. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, правоохранители опрашивают родственников и соседей потерпевшей. После выписки из больницы следователи смогут допросить самого подозреваемого.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Накануне, 16 июня, суд приговорил мужчину, выбросившего сына из окна, к 12 годам колонии строгого режима.

Происшествия,Убийство ,Избиение,Юлий Иванов,Следственный комитет,
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