Мужчина в Москве облил супругу горючим и поджег

В столице мужчина облил супругу горючим и поджег. Об этом в пятницу, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

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По ее словам, 16 июня злоумышленник поругался со своей женой в квартире на Дубнинской улице. В ходе конфликта он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. От полученных травм женщина скончалась на месте.

46-летний мужчина тоже получил ожоги, его госпитализировали. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, правоохранители опрашивают родственников и соседей потерпевшей. После выписки из больницы следователи смогут допросить самого подозреваемого.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».