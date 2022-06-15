В подмосковном городе Куровское мужчина осквернил Вечный огонь, бросив в него один из венков. Соответствующее видео публикуют российские новостные Telegram-каналы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
«По предварительным данным следствия, 12 июня 2022 года в городе Куровское мужчина подошел к Вечному огню, установленному на мемориале войнам, павшим в Великой Отечественной войне, и бросил один из венков, а также элемент конструкции памятника в огонь», – уточняется в сообщении Следкома.
Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего осквернение мемориала.