«По предварительным данным следствия, 12 июня 2022 года в городе Куровское мужчина подошел к Вечному огню, установленному на мемориале войнам, павшим в Великой Отечественной войне, и бросил один из венков, а также элемент конструкции памятника в огонь», – уточняется в сообщении Следкома.