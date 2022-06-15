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1 час назад

Мужчина осквернил Вечный огонь в Подмосковье: видео

Александр Кузьмин

В подмосковном городе Куровское мужчина осквернил Вечный огонь, бросив в него один из венков. Соответствующее видео публикуют российские новостные Telegram-каналы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 12 июня 2022 года в городе Куровское мужчина подошел к Вечному огню, установленному на мемориале войнам, павшим в Великой Отечественной войне, и бросил один из венков, а также элемент конструкции памятника в огонь», – уточняется в сообщении Следкома.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего осквернение мемориала.

Происшествия,Криминал,Видео,Следственный комитет,
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