Массовая драка произошла в Москве

Возле Московского Губернского театра на юго-востоке столицы произошла массовая драка. Как сообщает РЕН ТВ, по словам свидетелей, в ней приняли участие около 40 человек, которые кроме кулаков использовали ножи и бутылки.

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На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как на дороге возле театра собирается небольшая группа людей, среди которых начинается потасовка, перерастающая в массовый конфликт. В ходе драки некоторые участники уходили, а в стычку втягивались новые.

К прибытию полиции люди успели разойтись. На месте удалось задержать лишь одного из участников, в отношении которого составили административный протокол за мелкое хулиганство. Проводится проверка, все обстоятельства и причина происшествия выясняется.