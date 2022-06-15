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24 минуты назад

Массовая драка с ножами и бутылками произошла возле Губернского театра в Москве

Елена Прошина

Возле Московского Губернского театра на юго-востоке столицы произошла массовая драка. Как сообщает РЕН ТВ, по словам свидетелей, в ней приняли участие около 40 человек, которые кроме кулаков использовали ножи и бутылки.

Массовая драка произошла в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как на дороге возле театра собирается небольшая группа людей, среди которых начинается потасовка, перерастающая в массовый конфликт. В ходе драки некоторые участники уходили, а в стычку втягивались новые.

К прибытию полиции люди успели разойтись. На месте удалось задержать лишь одного из участников, в отношении которого составили административный протокол за мелкое хулиганство. Проводится проверка, все обстоятельства и причина происшествия выясняется.

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Напомним, что после массовой драки на паркинге питерского ТРК «Галерея» возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Конфликт завязался 6 июня между охранником, покупателем и друзьями последнего из-за подозрения сотрудника торгового комплекса на кражу товара. В результате потасовки в отдел были доставлены 8 человек — всем от 35 до 37 лет. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.

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