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1 час назад

Опубликовано видео дорожного конфликта со стрельбой в Красноярске

Александр Кузьмин

В Красноярске дорожный конфликт завершился стрельбой. Соответствующие кадры с места происшествия, зафиксированного камерой видеорегистратора, опубликованы в сообществе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

На записи видно, как автомобиль Audi Q8 догнал на проезжей части SsangYong Rexton, пассажир немецкой иномарки попытался выстрелить в своего оппонента, находящегося в соседней машине. После этого двое людей выскочили из Audi и, намереваясь попасть в салон SsangYong, стали бить по стеклам и двери транспортного средства.

Сейчас красноярские полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и личности мужчин.

Происшествия,Криминал,Видео,
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