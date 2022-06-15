В Красноярске дорожный конфликт завершился стрельбой. Соответствующие кадры с места происшествия, зафиксированного камерой видеорегистратора, опубликованы в сообществе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

На записи видно, как автомобиль Audi Q8 догнал на проезжей части SsangYong Rexton, пассажир немецкой иномарки попытался выстрелить в своего оппонента, находящегося в соседней машине. После этого двое людей выскочили из Audi и, намереваясь попасть в салон SsangYong, стали бить по стеклам и двери транспортного средства.