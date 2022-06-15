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18 минут назад

Девушка упала с высоты четвертого этажа на съемках клипа в Москве

Елена Прошина

22-летняя девушка упала с высоты четвертого этажа и получила тяжелые травмы во время съемок любительского клипа. Как сообщает «МК», инцидент произошел в заброшенном здании на юге Москвы.

Девушка упала с высоты четвертого этажа на съемках клипа в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 14 июня жительница Калуги вместе с друзьями снимала ролик в пустом здании на Каширском шоссе и оступилась. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, что 13 июня в Башкирии 64-летняя упала с высоты пятого этажа. Вечером пенсионерка вышла на балкон, однако дверь в квартиру захлопнулась из-за сквозняка. Она попыталась спуститься вниз по верёвке, однако та оборвалась. Женщина упала и получила смертельные травмы.

Следователи проводят проверку по факту несчастного случая.

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