В Подмосковье умерла сбитая иномаркой девочка

Семилетняя девочка, пострадавшая при наезде автомобиля на группу велосипедистов в Подмосковье , умерла в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"После аварии девочка была доставлена нарядом санавиации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в состоянии комы и со множественными переломами. Вечером 14 июня она умерла в реанимационном отделении", - сказал собеседник агентства.

Вечером 11 июня на 3-м км автодороги Луховицы - Дединово в районе населенного пункта Красная Пойма водитель "Рено" не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов, после чего столкнулся с "Мерседесом". В результате ДТП водитель "Рено" погиб, пострадали 11 человек, среди которых шестеро детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).