Появилось видео столкновения парохода с опорой моста в Петербурге

Пароход с пассажирами столкнулся с опорой моста в Петербурге. Инцидент произошел в акватории Дворцового моста в ночь на 15 июня. Об этом сообщается в сообществе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», где опубликовано соответствующее видео.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность двигателя двухпалубного судна. Его начало сносить в сторону, в результате чего пароход ударился о металлическую конструкцию.