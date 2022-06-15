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38 минут назад

Появилось видео столкновения парохода с опорой моста в Петербурге

Александр Кузьмин

Пароход с пассажирами столкнулся с опорой моста в Петербурге. Инцидент произошел в акватории Дворцового моста в ночь на 15 июня. Об этом сообщается в сообществе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», где опубликовано соответствующее видео.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность двигателя двухпалубного судна. Его начало сносить в сторону, в результате чего пароход ударился о металлическую конструкцию.

Уточняется, что никто из людей не пострадал. Для выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия прибыли сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте.

Происшествия,Видео,МВД России,
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