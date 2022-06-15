Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе. В своем Telegram-канале он сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Глава региона подчеркнул, что ответным огнем российские пограничники подавили нападение.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле приграничного поселка Теткино погиб один человек, еще одного госпитализировали с осколочными ранениями.