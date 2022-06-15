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43 минуты назад

В Курской области заявили об обстреле ВСУ пункта пропуска

Елена Прошина

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины пункта пропуска «Крупец» в Рыльском районе. В своем Telegram-канале он сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Глава региона подчеркнул, что ответным огнем российские пограничники подавили нападение.

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Напомним, что после начала спецоперации на Украине Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, в середине мая при обстреле приграничного поселка Теткино погиб один человек, еще одного госпитализировали с осколочными ранениями.

6 июня ВСУ снова обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. Как отмечал тогда Старовойт, основной удар наносился по местному мосту. Также пострадал жилой дом и хозяйственные постройки, сгорел автомобиль, были повреждены конструкции на территории сахарного завода.

Происшествия,Видео,Роман Старовойт,
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