В Подмосковье ребенок выпал с 11 этажа

В подмосковном Подольске семилетний ребенок выпал из окна 11 этажа дома и погиб. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

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По его данным, инцидент произошел в микрорайоне Климовск. После гибели девочки следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как утверждает РЕН ТВ, ребенок хотел закрыть окно из-за дождя и выпал. Несовершеннолетняя россиянка жила в неполной семье — ее воспитывали мать с сожителем.

Телеканал сообщает, что мать ребенка привела дочку из садика, после чего сама пошла на работу. По предварительным данным, погибшая девочка была гражданкой Белоруссии.