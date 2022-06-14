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47 минут назад

Молния убила работавших в поле фермеров и их скот

Lenta.ru

В Индии трое фермеров, работавших в поле, и их скот погибли от удара молнии. Об этом сообщает Kalinga TV.

Молния убила работавших в поле фермеров и их скот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жертвами стихии стали жители округа Набарангпур в индийском штате Одиша на востоке страны. В понедельник, 13 июня, трое мужчин отправились пахать поле в дождливую погоду. Во время работы в фермеров ударила молния и убила их на месте.

После опознания выяснилось, что погибшими оказались владелец земельного участка, тракторист и наемный работник фермы. Их смерти были официально зарегистрированы полицией, а тела переданы родственникам после вскрытия. Также сообщается, что от удара молнии погибли четыре животных.

Сотрудник метеорологического центра города Бхубанешвар рекомендовал жителям районов, где сейчас часто идут дожди, внимательно следить за прогнозом погоды.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш три человека погибли от удара молнии. Мужчина, его жена и их родственница занимались сбором манго во время дождя.

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