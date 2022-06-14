Авария с участием мотоциклиста и самокатчика в Петербурге попала на видео

Катавшийся по «зебре» на Васильевском острове в Петербурге самокатчик закончил поездку в карете скорой. Пешехода не пропустил мотоциклист. Об этом пишет "Фонтанка".

Аварию на пересечении Большого проспекта и Опочининой улицы, которая случилась незадолго до половины четвёртого дня 14 июня, зафиксировал видеорегистратор. Запись опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах пешеход почти дисциплинированно пересекает проезжую часть — по переходу, но не спускаясь с самоката и глядя строго перед собой. Мотоциклист так же уверенно едет прямо. На середине дороги они встречаются.

«Оба дождались ДПС и скорую», — уточняет автор видео.