Авария с участием мотоциклиста и самокатчика в Петербурге попала на видео

Катавшийся по «зебре» на Васильевском острове в Петербурге самокатчик закончил поездку в карете скорой. Пешехода не пропустил мотоциклист. Об этом пишет "Фонтанка".
Аварию на пересечении Большого проспекта и Опочининой улицы, которая случилась незадолго до половины четвёртого дня 14 июня, зафиксировал видеорегистратор. Запись опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На кадрах пешеход почти дисциплинированно пересекает проезжую часть — по переходу, но не спускаясь с самоката и глядя строго перед собой. Мотоциклист так же уверенно едет прямо. На середине дороги они встречаются.
«Оба дождались ДПС и скорую», — уточняет автор видео.
В УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что медицинская помощь в больнице потребовалась только самокатчику. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.