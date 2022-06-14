В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
11 минут назад

Старейший вор в законе Ушатый умер в США

Алиса Селезнёва

Старейший вор в законе Борис Комин, известный как Боря Ушатый, скончался в США в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ИА «ПраймКрайм».

Старейший вор в законе Ушатый умер в США
Фото:  Прайм Крайм Прайм Крайм

По данным издания, Борис Комин умер в Сан-Франциско. Он был одним из первых советских воров, переехавших на постоянное место жительство в США в 70-х годах.

Комин родился в 1927 году в городе Сталино (современный Донецк) и считался непререкаемым авторитетом в воровской среде. В 2008 году он был приглашен разрешить конфликт между ключевыми фигурами преступного мира России Асланом Усояном (Дед Хасан) и Тариэлом Ониани (Таро).

Аслан Усоян считался лидером российского криминального мира. В 2013 году он был застрелен киллером в центре Москвы. По словам экспертов, после смерти Деда Хасана воровской мир значительно изменился — перестал быть консолидированным. В настоящее время в нем множество группировок, не связанных друг с другом и зачастую конфликтующих.

Происшествия,Аслан Усоян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители