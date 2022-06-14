Старейший вор в законе Ушатый умер в США

Старейший вор в законе Борис Комин, известный как Боря Ушатый, скончался в США в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ИА «ПраймКрайм».

Фото: Прайм Крайм Прайм Крайм

По данным издания, Борис Комин умер в Сан-Франциско. Он был одним из первых советских воров, переехавших на постоянное место жительство в США в 70-х годах.

Комин родился в 1927 году в городе Сталино (современный Донецк) и считался непререкаемым авторитетом в воровской среде. В 2008 году он был приглашен разрешить конфликт между ключевыми фигурами преступного мира России Асланом Усояном (Дед Хасан) и Тариэлом Ониани (Таро).