«Все целы, но пережили шок. Там вообще могло закончиться все хуже: к нам в бочину летела фура, и мы вылетели в поле в 1 м от бетонного столба. Получается, проскочили между ними. Хорошо, что рядом оказалась полицейская машина, она вызвала МЧС. Мимо проезжали военные, они-то нас и вытащили стальным тросом», — рассказали участники «Землян».