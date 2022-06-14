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40 минут назад

В «Русской медиагруппе» рассказали подробности ДТП с участием «Землян»

Газета.Ru

В пресс-службе «Русской медиагруппы» подтвердили, что музыканты группы «Земляне», певица Елена Север, группа «СПБ!» и другие артисты, принимавшие участие в концерте «Русского радио» в Херсоне 12 июня, попали в ДТП на обратном пути. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с большой фурой.

«Спасло лишь чудо. По словам пассажиров, если бы автобус не съехал в кювет, все могло бы закончиться и вовсе плачевно», — поделились в пресс-службе подробностями происшествия.

Медицинская помощь пассажирам не потребовалась.

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«Все целы, но пережили шок. Там вообще могло закончиться все хуже: к нам в бочину летела фура, и мы вылетели в поле в 1 м от бетонного столба. Получается, проскочили между ними. Хорошо, что рядом оказалась полицейская машина, она вызвала МЧС. Мимо проезжали военные, они-то нас и вытащили стальным тросом», — рассказали участники «Землян».

О ДТП с участием «Землян» стало известно 13 июня.

Происшествия,Видео,Елена Север,
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