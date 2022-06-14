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28 минут назад

ФСБ задержала жительницу Москвы по подозрению в госизмене

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

Следователи ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в госизмене, они направили в суд ходатайство о заключении ее под стражу, заявили в правоохранительных органах.

В Москве ФСБ задержала гражданку России, подозреваемую в госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Органами ФСБ задержана жительница Москвы, гражданка России Завалишина Е. С. Она подозревается в госизмене. Следствие требует ее ареста», – цитирует ТАСС собеседника агентства.

Позже в Лефортовском суде Москвы подтвердили, что туда поступили материалы ФСБ на избрание Завалишиной меры пресечения в виде заключения под стражу, ей вменяют ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), дело пока не рассмотрено.

Ранее бывший глава райотдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков был приговорен к 13 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как украинские спецслужбы вербуют российских чиновников.

Происшествия,ФСБ,СБУ,
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