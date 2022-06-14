Молодой человек умер после падения с электросамоката в Москве

В районе Строгино в Москве 24-летний мужчина погиб после того, как упал с электросамоката. Об этом стало известно РЕН ТВ.

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По данным телеканала, россиянин скатывался с лестницы на улице Маршала Катукова и упал — он ударился головой. Очевидцы вызвали скорую, но мужчина умер до приезда медиков.

Другие подробности произошедшего выясняются.