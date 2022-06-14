Россиянка лейкой отбила ребенка от напавшего медведя

В Приморском крае женщина отбила ребенка от напавшего медведя с помощью лейки. Об этом дочь россиянки рассказала телеканалу «360».

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Женщина пояснила, что ее мать заметила хищника, когда поливала растения на своем участке в поселке Яковлевка. По словам жительницы Приморья, ее племянница попыталась убежать, но медведь ее настиг.

«Он начал ее рвать, нанес ей раны. Рядом была моя мама. Она начала отбиваться от медведя, отбивать у него девочку. Медведь на нее перекинулся в этот момент», — разъяснила события того дня россиянка.

Женщина подчеркнула, что участок огорожен высоким забором, однако это не помешало хищнику пробраться. Она добавила, что ее маме оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас жительница Приморья находится дома.