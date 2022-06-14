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41 минуту назад

В Одинцово загорелся ангар лакокрасочного завода

Елена Прошина

В подмосковном Одинцово произошел пожар в ангаре лакокрасочного завода. Как сообщает Daily Storm, в соцсетях очевидцы публикуют видео с огромными столбами дыма, а со стороны завода периодически слышны взрывы.

Инцидент случился в здании напротив дома на Транспортном проезде, 33А. Как сообщает ТАСС, возгорание произошло в пункте приема металлолома на площади в 150 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

На 14:20 мск удалось локализовать пожар. Общая площадь ангара, в котором произошло возгорание, составляет 20 тыс. квадратных метров. Причина происшествия пока неизвестна.

Напомним, что накануне в Петропавловске-Камчатском произошел пожар на складе одной из местных транспортных компаний. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В инциденте пострадал один человек.

Происшествия,Видео,
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