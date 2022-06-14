Навального перевели в колонию строгого режима

"Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного", - сказала она.