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47 минут назад

Навального перевели в колонию строгого режима после вступления в силу нового приговора

ТАСС

Алексей Навальный переведен из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила адвокат осужденного Ольга Михайлова.

Навального перевели в колонию строгого режима
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного", - сказала она.

По словам Михайловой, защита навестит Навального в новом месте отбытия наказания, как только выяснит, где именно он находится.

В конце марта Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Наказание Навальному было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Апелляционную жалобу адвокатов Мосгорсуд позже отклонил.

Происшествия,Ольга Михайлова,Алексей Навальный,Мосгорсуд,
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