Мужчина в Москве пытался обрезать веревки альпинистам

На северо-востоке столицы задержали мужчину, который хотел обрезать снаряжение промышленных альпинистов и угрожал полицейским расправой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел в Бабушкинском районе. В полицию поступила информация, что в одном из домов мужчина мешает работе промышленных альпинистов, занимавшихся капитальным ремонтом здания, и хочет обрезать их снаряжение.

По словам источника, один из рабочих, спускаясь на веревках с крыши, услышал крики коллег о том, что мужчина на седьмом этаже дома режет страхующую веревку. Альпинист вернулся на крышу. Прибывшие на место полицейские нашли квартиру, из окна которой показывался мужчина.

«Дверь сотрудникам открыл гражданин с ножом в руке. При виде полицейских он стал размахивать ножом, нецензурно выражаться и кричать, что убьет правоохранителей. Мужчину задержали. Оказалось, что это москвич 1971 года рождения, не судимый», - сказал источник.