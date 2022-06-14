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11 минут назад

Брянский губернатор сообщил, что удар по селу Займище мог быть нанесен ракетой "Точка-У"

ТАССиещё 2

Удар по селу Займище в Брянской области, по предварительным данным, производился ракетой "Точка-У". Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Удар по селу в Брянской области мог быть совершен ракетой "Точка-У"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело. Как говорят военные, нанесен был удар "Точкой-У", - отметил глава региона.

Взрыв прогремел в Брянской области

Александр Богомаз добавил, что в подвергшемся атаке селе нет военных объектов. Удар производился по жилому массиву.

"Люди испуганы тем, что произошло, когда ракета прилетела в жилой поселок и взорвалась в огороде в одном из домовладений. Было утро, 8 часов утра, многие находились дома. Кто пострадали, мужчина и женщина, были в огороде, куда упала ракета", - добавил губернатор.

Он также сообщил, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

"Помощь была им оказана утром, все они помещены в Клинцовскую районную больницу, у них у всех повреждения мягких тканей, все они в состоянии средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает, как мне доложили руководители здравоохранения Брянской области", - сказал губернатор.

Происшествия,Александр Богомаз,
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