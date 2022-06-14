Удар по селу в Брянской области мог быть совершен ракетой "Точка-У"

"Помощь была им оказана утром, все они помещены в Клинцовскую районную больницу, у них у всех повреждения мягких тканей, все они в состоянии средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает, как мне доложили руководители здравоохранения Брянской области", - сказал губернатор.