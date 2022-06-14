Автомобиль с туристами рухнул с обрыва в Дагестане

Автомобиль с туристами упал с обрыва в дагестанском селе Митлиуриб в Шамильском районе. Как сообщает РЕН ТВ, в результате происшествия погибла женщина, еще два человека пострадали.

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Сообщается, что женщина погибла на месте. Также в машине находился ребенок, о состоянии которого не сообщается. Подробности происшествия выясняются, на место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что 14 июня на трассе Хасавюрт — Хамавюрт в километре от села Аксай произошло столкновение пассажирского микроавтобуса «ГАЗель» и легкового автомобиля. По предварительным данным, внутри общественного транспорта находились 15 человек.