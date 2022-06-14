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26 минут назад

Рецидивист сбежал из колонии-поселения в российском регионе

Елена Прошина

На Алтае из колонии-поселения сбежал 43-летний рецидивист Василий Титанаков. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Рецидивист сбежал из колонии-поселения на Алтае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, Титанаков несколько раз был судим за кражи, грабежи, угрозы убийством, причинение тяжкого вреда здоровью и побои. В 2015 году мужчина в очередной раз сел в тюрьму на 10 лет. Срок должен был закончиться через 2 года.

В настоящее время он объявлен в розыск. По городу расклеены ориентировки.

Ранее в Орле из колонии-поселения № 7 (КП-7) сбежал 22-летний осужденный. Через несколько дней он пробрался в один из частных домов на территории СНТ в Железнодорожном районе города. Там мужчина, угрожая ножом, изнасиловал двух девушек. После этого одна из потерпевших вызвала полицию. Мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел. В отношении него возбуждено дело об изнасиловании и по факту побега. На данный момент решается вопрос о помещении его в СИЗО.

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