Рецидивист сбежал из колонии-поселения на Алтае

Как уточняется, Титанаков несколько раз был судим за кражи, грабежи, угрозы убийством, причинение тяжкого вреда здоровью и побои. В 2015 году мужчина в очередной раз сел в тюрьму на 10 лет. Срок должен был закончиться через 2 года.

Ранее в Орле из колонии-поселения № 7 (КП-7) сбежал 22-летний осужденный. Через несколько дней он пробрался в один из частных домов на территории СНТ в Железнодорожном районе города. Там мужчина, угрожая ножом, изнасиловал двух девушек. После этого одна из потерпевших вызвала полицию. Мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел. В отношении него возбуждено дело об изнасиловании и по факту побега. На данный момент решается вопрос о помещении его в СИЗО.