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28 минут назад

В Москве ребенок выпал с восьмого этажа и выжил

Мослентаиещё 2

В Москве ребенок выпал с восьмого этажа и выжил, сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

В Москве ребенок выпал с восьмого этажа и выжил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«14 июня 2022 года 2,5-летний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра, забрался на подоконник и выпал с высоты восьмого этажа. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Сейчас проводится доследственная проверка: следователи выполняют необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, сообщает ведомство.

Ранее следственный комитет напомнил о мерах по защите детей от падений из окон. Эксперты советуют ставить на окна фиксаторы и блокираторы и не ставить вблизи стулья, кроватки и другие предметы мебели.

Происшествия,Следственный комитет,
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