В Москве ребенок выпал с восьмого этажа и выжил

«14 июня 2022 года 2,5-летний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра, забрался на подоконник и выпал с высоты восьмого этажа. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.