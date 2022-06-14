В Москве ребенок выпал с восьмого этажа и выжил, сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
«14 июня 2022 года 2,5-летний мальчик, оставшись на непродолжительное время без присмотра, забрался на подоконник и выпал с высоты восьмого этажа. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Сейчас проводится доследственная проверка: следователи выполняют необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, сообщает ведомство.
Ранее следственный комитет напомнил о мерах по защите детей от падений из окон. Эксперты советуют ставить на окна фиксаторы и блокираторы и не ставить вблизи стулья, кроватки и другие предметы мебели.