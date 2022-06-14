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1 час назад

Опубликовано видео с места поджога опорного пункта полиции в Дагестане

Александр Кузьмин

В Дагестане трое местных жителей подожгли опорный пункт полиции. По предварительным данным, мотивом для поджога стала обида на участкового. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший кадры с места происшествия.

Молодые люди разбили окно в отделе полиции, расположенном в селе Геджух, и бросили туда бутылки с зажигательной смесью. По подозрению в совершении противоправного деяния задержаны три человека, которые ранее были судимы. Со слов задержанных, они устали от постоянного контроля со стороны правоохранителей и решили им отомстить.

Происшествия,Пожары,Криминал,Видео,
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