Опубликовано видео с места поджога опорного пункта полиции в Дагестане

В Дагестане трое местных жителей подожгли опорный пункт полиции. По предварительным данным, мотивом для поджога стала обида на участкового. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший кадры с места происшествия.

Молодые люди разбили окно в отделе полиции, расположенном в селе Геджух, и бросили туда бутылки с зажигательной смесью. По подозрению в совершении противоправного деяния задержаны три человека, которые ранее были судимы. Со слов задержанных, они устали от постоянного контроля со стороны правоохранителей и решили им отомстить.