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20 минут назад

Соседи рассказали о выбросившей из окна двух детей россиянке

Lenta.ru

Женщина из Челябинска, которая выбросила из окна шестого этажа двух детей и после покончила с собой, работала заместителем заведующей в детском саду. Такие подробности о россиянке рассказали ее соседи, сообщает Ura.ru.

Соседи рассказали о выбросившей из окна двух детей россиянке
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

«Погибшая работала в детском саду заместителем заведующей. Ее знали как спокойную малообщительную женщину. Ее младший сын ходил в этот же детский сад. Старший закончил четвертый класс одной из местных школ», — сообщил один из соседей.

По его словам, женщина стала жить отдельно от мужа три месяца назад. Накануне случившегося россиянка поссорилась с ним — тогда мужчина пытался попасть домой, но ему не открыли дверь.

Источник издания в правоохранительных органах подтвердил информацию о месте работы погибшей женщины и ее взаимоотношениях с мужем.

О том, что 38-летняя женщина выбросила из окна 2-летнего ребенка и 11-летнего подростка, а после покончила с собой, стало известно во вторник, 14 июня. Младший ребенок погиб на месте, старшего с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

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