Обрушение сцены с танцорами под Калугой попало на видео

В городе Малоярославце Калужской области во время выступления под танцорами рухнула сцена. Молодые люди провалились под нее и получили травмы. Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Лента дна».

Инцидент произошел во время празднования Дня города. Во время исполнения танца коллективом «Ярославна» часть сцены обрушилась под артистами, несколько человек упали.