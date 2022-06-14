Обрушение сцены с танцорами под Калугой попало на видео

В городе Малоярославце Калужской области во время выступления под танцорами рухнула сцена. Молодые люди провалились под нее и получили травмы. Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Лента дна».
Инцидент произошел во время празднования Дня города. Во время исполнения танца коллективом «Ярославна» часть сцены обрушилась под артистами, несколько человек упали.
Несчастным случаем уже заинтересовались в прокуратуры Малоярославецкого района, там проверяют все обстоятельства произошедшего.