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32 минуты назад

Обрушение сцены с танцорами под Калугой попало на видео

Александр Кузьмин

В городе Малоярославце Калужской области во время выступления под танцорами рухнула сцена. Молодые люди провалились под нее и получили травмы. Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Лента дна».

Инцидент произошел во время празднования Дня города. Во время исполнения танца коллективом «Ярославна» часть сцены обрушилась под артистами, несколько человек упали.

Несчастным случаем уже заинтересовались в прокуратуры Малоярославецкого района, там проверяют все обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Видео,
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