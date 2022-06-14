Обнаружено место падения украинского боеприпаса в Брянской области. Как сообщает газета «Брянский регион», снаряд попал в поселок Займище возле города Клинцы.

По предварительной информации, обломки принадлежат ракете «Точка-У». Кроме того, есть предположения, что удар мог быть нанесен из РСЗО.

Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, по предварительной информации, ранены четыре человека, повреждено несколько жилых домов.

«Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — добавил он.