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49 минут назад

Найдено место падения украинского боеприпаса в Брянской области

Елена Прошина

Обнаружено место падения украинского боеприпаса в Брянской области. Как сообщает газета «Брянский регион», снаряд попал в поселок Займище возле города Клинцы.

По предварительной информации, обломки принадлежат ракете «Точка-У». Кроме того, есть предположения, что удар мог быть нанесен из РСЗО.

Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, по предварительной информации, ранены четыре человека, повреждено несколько жилых домов.

«Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — добавил он.

Взрыв прогремел в Брянской области

По словам очевидцев, взрывы прозвучали около восьми утра, после чего в воздухе был замечен российский военный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». В некоторых районах города отключалось электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, в зданиях выбило окна.

Происшествия,Видео,Александр Богомаз,
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