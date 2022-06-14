Несколько женщин устроили массовую драку в центре Москвы

Несколько пьяных женщин устроили массовую драку на улице Покровке в центре Москвы, трое доставлены в полицию. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.
"Вечером 12 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Покровке дерутся шесть женщин. К моменту прибытия полицейских по указанному адресу находились три женщины, они доставлены в отдел полиции. Установлено, что между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что в момент инцидента женщины были пьяны. В отношении нарушительниц составлен административный протокол, им грозит до 15 суток ареста.