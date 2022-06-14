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1 час назад

Троих нетрезвых женщин задержали за массовую драку в центре Москвы

ТАСС

Несколько пьяных женщин устроили массовую драку на улице Покровке в центре Москвы, трое доставлены в полицию. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

Несколько женщин устроили массовую драку в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вечером 12 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Покровке дерутся шесть женщин. К моменту прибытия полицейских по указанному адресу находились три женщины, они доставлены в отдел полиции. Установлено, что между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Возле хостела в центре Москвы произошла драка

Источник уточнил, что в момент инцидента женщины были пьяны. В отношении нарушительниц составлен административный протокол, им грозит до 15 суток ареста.

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