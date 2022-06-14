Несколько женщин устроили массовую драку в центре Москвы

"Вечером 12 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Покровке дерутся шесть женщин. К моменту прибытия полицейских по указанному адресу находились три женщины, они доставлены в отдел полиции. Установлено, что между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.