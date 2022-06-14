В Челябинске мать выбросила своих детей с шестого этажа

В Челябинске мать выкинула из окна шестого этажа двух своих детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Вскоре женщина покончила с собой. По сведениям издания, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.
Женщина 1984 года рождения выбросила из окна своих малолетних детей по неизвестным причинам.
Мальчик 2019 года рождения, упавший с высоты, погиб на месте. Другой ребенок 2010 года рождения серьезно пострадал, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Брошенного с высоты сейчас лечат медики. У него зафиксированы множественные переломы позвоночника и костей таза.
Сейчас личность матери, поступившей так со своими детьми, устанавливается.
Ранее житель Тывы сбросил с балкона двух детей за то, что те мешали ему смотреть телевизор. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России.