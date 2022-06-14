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28 минут назад

В Челябинске мать выбросила своих детей с шестого этажа

Газета.Ruиещё 3

В Челябинске мать выкинула из окна шестого этажа двух своих детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Челябинске мать выбросила своих детей с шестого этажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вскоре женщина покончила с собой. По сведениям издания, инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого.

Женщина 1984 года рождения выбросила из окна своих малолетних детей по неизвестным причинам.

Мальчик 2019 года рождения, упавший с высоты, погиб на месте. Другой ребенок 2010 года рождения серьезно пострадал, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Брошенного с высоты сейчас лечат медики. У него зафиксированы множественные переломы позвоночника и костей таза.

Сейчас личность матери, поступившей так со своими детьми, устанавливается.

Ранее житель Тывы сбросил с балкона двух детей за то, что те мешали ему смотреть телевизор. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России.

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