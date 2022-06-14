Заведующая детсадом выбросила своих детей с шестого этажа

В Челябинске 37-летняя заведующая детским садом выбросила из окна своей квартиры двоих сыновей, а после совершила суицид. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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Сообщается, что трагедия произошла в ночь на 14 июня на улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе города. Мать сначала выбросила с шестого этажа 2-летнего малыша, после — 11-летнего мальчика, а затем покончила жизнь самоубийством. Женщина и младший ребенок скончались на месте, а четвероклассника госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом таза.

Сейчас следователи выясняют мотивы этого поступка. Известно, что муж россиянки работает сварщиком, ранее он был судим по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. При этом на учете как неблагополучная семья ранее не состояла.