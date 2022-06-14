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1 час назад

На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка

ТАССиещё 5

Перестрелка на границе Таджикистана и Киргизии произошла во вторник утром, один таджикский пограничник погиб. Об этом сообщает таджикское информагентство "Азия плюс".

На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня утром, примерно в 06:00, в местности "Кех" в 10 км от центра джамоата [район Ворух города Исфара Согдийской области - прим. ТАСС], произошла перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками", - говорится в сообщении СМИ.

Информагентство также приводит сообщение жителей района, которые утверждают, что "есть погибший - солдат-срочник". Официальные власти на данный момент не подтвердили эту информацию.

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