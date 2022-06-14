Водитель Эджиро Отариго спас сотни людей в Нигерии . Он рисковал собственной жизнью, чтобы отогнать на пустырь горящий бензовоз.Водитель Эджиро Отариго спас сотни людей в Нигерии, отогнав на пустырь горящий бензовоз. Видео набрало популярность в социальных сетях.

Сообщается, что автоцистерна загорелась в густонаселенном районе города Агбархо. Мужчина успел убрать машину подальше от людей. Стоит отметить, что Эджиро получил прозвище «Капитан Нигерия» в социальных сетях, а государственный совет Союза журналистов страны уже объявил его «человеком года».