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1 час назад

Водитель отогнал горящий бензовоз от населенного пункта в Нигерии и попал на видео

Александр Кузьмин

Водитель Эджиро Отариго спас сотни людей в Нигерии. Он рисковал собственной жизнью, чтобы отогнать на пустырь горящий бензовоз.Водитель Эджиро Отариго спас сотни людей в Нигерии, отогнав на пустырь горящий бензовоз. Видео набрало популярность в социальных сетях.

Сообщается, что автоцистерна загорелась в густонаселенном районе города Агбархо. Мужчина успел убрать машину подальше от людей. Стоит отметить, что Эджиро получил прозвище «Капитан Нигерия» в социальных сетях, а государственный совет Союза журналистов страны уже объявил его «человеком года».

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