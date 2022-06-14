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1 час назад

Жителя Одинцова задержали за поджог машины с символикой спецоперации

ТАССиещё 7

Сотрудники полиции задержали жителя Одинцова, подозреваемого в поджоге автомобиля с символикой специальной военной операции. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Россиянина задержали за поджог машины с символикой спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Установлено, что ранним утром злоумышленник на парковке во дворе дома, расположенного на Можайском шоссе, облил горючей смесью и поджег автомобиль местного жителя с нанесенной символикой в поддержку военной спецоперации Вооруженных сил России. Ущерб составил около полумиллиона рублей", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 54-летний житель г. о. Одинцово", - добавила начальник подмосковной пресс-службы полиции.

Полицейские при обыске квартиры задержанного обнаружили и изъяли две емкости с бензином. Подозреваемый помещен под домашний арест.

Происшествия,Татьяна Петрова,МВД России,Росгвардия,
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