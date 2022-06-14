Россиянина задержали за поджог машины с символикой спецоперации

"Установлено, что ранним утром злоумышленник на парковке во дворе дома, расположенного на Можайском шоссе, облил горючей смесью и поджег автомобиль местного жителя с нанесенной символикой в поддержку военной спецоперации Вооруженных сил России. Ущерб составил около полумиллиона рублей", - сказала она.