Россиянина задержали за поджог машины с символикой спецоперации

Сотрудники полиции задержали жителя Одинцова, подозреваемого в поджоге автомобиля с символикой специальной военной операции. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Установлено, что ранним утром злоумышленник на парковке во дворе дома, расположенного на Можайском шоссе, облил горючей смесью и поджег автомобиль местного жителя с нанесенной символикой в поддержку военной спецоперации Вооруженных сил России. Ущерб составил около полумиллиона рублей", - сказала она.
По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 54-летний житель г. о. Одинцово", - добавила начальник подмосковной пресс-службы полиции.
Полицейские при обыске квартиры задержанного обнаружили и изъяли две емкости с бензином. Подозреваемый помещен под домашний арест.