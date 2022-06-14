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37 минут назад

Отец утонувшего в Крыму ребенка рассказал об обстоятельствах произошедшего

Газета.Ruиещё 1

Отец мальчика, которого Крыму вместе с шестилетней девочкой унесло в открытое море на надувном матрасе, рассказал "Известиям", что трагедия произошла из-за сильного ветра. По словам главы семейства, до детей пытались доплыть 12 человек. Но ветер и большие волны помешали спасению.

Отец утонувшего в Крыму ребенка рассказал об обстоятельствах произошедшего
Фото: ReutersReuters

"Сын с девочкой шести лет на надувном матрасе. Две секунды ровно — и всё. Ветром унесло. Просто моментально. Дунул ветер — и всё, матрас улетел", — пояснил отец.

Он добавил, что спасатели прибыли на ЧП через полтора часа после случившегося. Соседка семьи Оксана рассказала изданию, что мальчик был единственным ребенком в семье. Глава семейства служит в полиции, а мать сидела дома с сыном.

"Это страшно. Я думаю, всю жизнь они не смогут себе простить, что произошло", — считает соседка по дому.

Тела детей позже были обнаружены. Когда матрас перевернуло волной – дети оказались в воде. Следствие считает, что детей унесло в открытое море "в результате недосмотра родителей".

Ранее в Амурской области родители спасли ребенка из надувного шара, в который начала набираться вода. Мальчик захотел поплавать в водном шаре и чуть не утонул. Родители самостоятельно спасли ребенка. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за безопасность оказываемых услуг при посещении данного аттракциона", — заключили в ведомстве.

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