На МКАД водитель такси выскочил из автомобиля и разделся

Водитель такси на МКАД в Москве в воскресенье едва не парализовал движение транспорта, он выскочил из машины и разделся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Водитель выскочил из машины и разделся, его проверяют на адекватность и возможное злоупотребление препаратами», — заявил собеседник агентства.

Ранее мужчина без майки и со спущенными штанами пытался залезть на автомобиль в Подольске.

Инцидент произошел на Большой Серпуховской улице возле ТЦ «Капитолий». Судя по кадрам, на перекрестке к лифтбеку Skoda Rapid подошел мужчина с голым торсом и спущенными брюками и залез на капот машины. Водитель не смог продолжить движение и включил аварийную сигнализацию.

Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов заявили, что у мужчины психическое расстройство.