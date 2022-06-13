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20 минут назад

На МКАД водитель такси выскочил из автомобиля и разделся

Газета.Ru

Водитель такси на МКАД в Москве в воскресенье едва не парализовал движение транспорта, он выскочил из машины и разделся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На МКАД водитель такси выскочил из автомобиля и разделся
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Водитель выскочил из машины и разделся, его проверяют на адекватность и возможное злоупотребление препаратами», — заявил собеседник агентства.

Ранее мужчина без майки и со спущенными штанами пытался залезть на автомобиль в Подольске.

Инцидент произошел на Большой Серпуховской улице возле ТЦ «Капитолий». Судя по кадрам, на перекрестке к лифтбеку Skoda Rapid подошел мужчина с голым торсом и спущенными брюками и залез на капот машины. Водитель не смог продолжить движение и включил аварийную сигнализацию.

Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов заявили, что у мужчины психическое расстройство.

До этого сообщалось, что инспекторы ГИБДД города Чебоксары провели профилактическую акцию, направленную на снижение ДТП с участием нетрезвых автомобилистов. Водителям раздавали молоко.

Происшествия,ГИБДД,
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