Снаряд попал в роддом Донецка

Здание роддома больницы им. Вишневского в Донецке загорелось после попадания снаряда. На месте работают экстренные службы, передает корреспондент ТАСС.
В здании выбиты окна, частично повреждена кровля. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, на месте работают криминалисты. Врачи продолжают оказывать помощь. По предварительным данным, никто из персонала и рожениц не пострадал.
Ранее в понедельник представительство в СЦКК сообщило о многочисленных обстрелах городов и поселков в ДНР из РСЗО и артиллерии различного калибра, в том числе беспрецедентного по мощности и продолжительности обстрела Донецка.