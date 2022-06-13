Снаряд попал в роддом Донецка

Здание роддома больницы им. Вишневского в Донецке загорелось после попадания снаряда. На месте работают экстренные службы, передает корреспондент ТАСС.

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В здании выбиты окна, частично повреждена кровля. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, на месте работают криминалисты. Врачи продолжают оказывать помощь. По предварительным данным, никто из персонала и рожениц не пострадал.