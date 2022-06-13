«Заметили, когда уже отплыли». Что известно о гибели унесенных в море детей в Крыму

В Крыму двоих маленьких детей унесло в море на надувном матрасе, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей. По данным ряда СМИ, тела погибших мальчика и девочки уже обнаружили. Очевидец рассказала «Газете.Ru», что родители детей были трезвые, но отвлеклись на помощь другому человеку и не видели, как детей уносит в море. Взрослые с пляжа пытались доплыть до матраса-фламинго, но не успели.

Фото: Прокуратура Республики Крым Прокуратура Республики Крым

Двое детей – мальчик и девочка 2016 и 2017 годов рождения – пропали в море в Сакском районе Крыма 12 июня, на пляже рядом с Евпаторией. Пресс-служба прокуратуры республики сообщила, что оперативные службы ведут поиски.

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"Организована проверка в связи с исчезновением малолетних детей в Сакском районе. В настоящее время работниками оперативных служб проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление их места нахождения", - говорится в сообщении.

Следственное управление СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователи считают, что мальчик и девочка погибли. В официальном документе значится, передает ТАСС, что дети "погибли в результате недосмотра родителей". Кроме того, на пляже не было каких-либо предупреждающих знаков.

"Будет дана правовая оценка и данному обстоятельству", - отметили в ведомстве.

По данным РЕН ТВ, уже обнаружены тела детей, которых накануне унесло в открытое море в Крыму. По данным телеканала "Москва24", их искали больше суток и уже нашли.

"Две семьи вчера отдыхали на берегу. Дети пошли плавать на матрасе на глазах родителей. Мощное течение из-за сильного ветра стало быстро уносить их в море. Родители попытались доплыть до них, но тщетно. Взрослые видели, как матрас перевернулся, и дети оказались в воде", - говорится в сообщении Telegram-канала SHOT.

При этом, утверждает канал, отцы детей работают участковыми в полиции, мать одного из пропавших – следователь.

"Налетел ветер и в течение полуминуты они оказались метрах в 150 от берега. Они не пытались доплыть, потому что очень маленькие еще. Я плыл за ними. Потом эта конструкция плавательная перевернулась и кубарем покатилась по воде. Я, наверное, доплыл до того места – это было в метрах 250 от берега. Нырял минут 20, никого не увидел", - рассказал SHOT Иван Серов, отец девочки.

"Ветер очень сильный был. Плыли четверо взрослых людей и не могли добраться до них", - добавил отец мальчика Сергей Волошин.

Очевидица произошедшего на пляже Алёна (имя изменено) рассказала "Газете.Ru" обстоятельства происшествия. По ее словам, погода была очень ветреная, дул сильнейший ветер с берега.

"Родители были трезвые и благополучные абсолютно. Была небольшая заминка, парень заехал на седане на песок и не мог выехать, и все мужчины ему помогали. И естественно все глазели туда. Думаю, это могло отвлечь родителей. Папы, наверное, тоже там участвовали, помогали. Дети из разных семей. Мы уже заметили, когда дети прилично отплыли. Папы и мужчины с пляжа рванули плыть за ними", - сказала девушка.

По ее словам, никаких предупреждений о ветре не было, спасатели на пляже также отсутствовали. В МЧС, добавила она, сразу помочь не смогли.

"Нам сказали, что все лодки спущены, и сейчас нельзя выходить в море. Потом приехал мужчина на квадроцикле, наверное, тоже спасатель. Он плавал тоже, но это уже прошло где-то 30-40 минут после того, как они упали с круга. Потом появилась лодка чуть позже моторная, искали тоже. Но это уже очень много времени прошло. Папы активно искали, ныряли. Их еле достали, без сил", - добавила Алена.

Она предположила, что форма резинового круга – фламинго с головой – повлияла на скорость событий.