В Волгограде автомобиль переехал тело выпавшего из окна пенсионера

Одинокий пенсионер погиб в Волгограде. Об этом сообщает информагентство «Высота 102».

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Инцидент произошел в Красноармейском районе города. Мужчина погиб, выпав из окна седьмого этажа дома N18 по ул. Вучетича. Пока не место происшествия ехали оперативные службы, на труп пенсионера случайно наехал автомобиль Lada Granta. За рулем машины находился сосед покойного.