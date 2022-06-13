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1 час назад

В Волгограде автомобиль переехал тело выпавшего из окна пенсионера

Газета.Ru

Одинокий пенсионер погиб в Волгограде. Об этом сообщает информагентство «Высота 102».

В Волгограде автомобиль переехал тело выпавшего из окна пенсионера
Фото: 

Инцидент произошел в Красноармейском районе города. Мужчина погиб, выпав из окна седьмого этажа дома N18 по ул. Вучетича. Пока не место происшествия ехали оперативные службы, на труп пенсионера случайно наехал автомобиль Lada Granta. За рулем машины находился сосед покойного.

Причины падения пенсионера из окна неизвестны. По словам соседей, погибший был одинок и ни с кем не общался. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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