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46 минут назад

Россиянин похитил школьницу из Петергофа и два месяца насиловал ее под Тверью

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19-летний парень похитил школьницу из Петергофа и два месяца удерживал ее взаперти и насиловал в Тверской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянин похитил школьницу из Петергофа и два месяца насиловал ее под Тверью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам мамы пострадавшей, ночью 2 апреля семиклассница вышла из дома в магазин, где встретилась со своим знакомым. Молодой человек затащил ее в машину, положил на лицо тряпку, после чего она уснула. Когда 15-летняя девочка проснулась, она уже была дома у похитителя.

По данным телеканала, злоумышленник отобрал у школьницы телефон. На протяжении нескольких месяцев он дал ей несколько раз связаться с семьей, чтобы сообщить, что с ней все в порядке. В начале июня пострадавшей удалось сбежать: она вызвала такси и уехала, когда никого не было дома.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае 34-летний многодетный отец предстанет перед судом за изнасилование дочери и убийство бывшей жены. Следователи Следственного комитета узнали, что злоумышленник в течение трех лет насиловал дочь; впервые обвиняемый в педофилии надругался над ребенком, когда ему исполнилось десять лет.

Происшествия,Следственный комитет,
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