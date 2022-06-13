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47 минут назад

В Крыму двух детей унесло в море на надувном матрасе

ТАССиещё 9

В Крыму днем в воскресенье двоих детей унесло в море на надувном матрасе, оперативные службы ведут поиски, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыму.

"Организована проверка в связи исчезновением малолетних детей в Сакском районе. По предварительным данным, 12 июня поступило сообщение о том, что в результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения. В настоящее время работниками оперативных служб проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление их места нахождения", - говорится в распространенном сообщении.

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Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

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