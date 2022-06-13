"Организована проверка в связи исчезновением малолетних детей в Сакском районе. По предварительным данным, 12 июня поступило сообщение о том, что в результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения. В настоящее время работниками оперативных служб проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление их места нахождения", - говорится в распространенном сообщении.