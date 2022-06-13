Автобус со звездами российской эстрады попал в аварию на обратном пути из Херсона. В нем находились группы «Земляне» и «СПБ!», Елена Север, ВладиМир и другие артисты. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.
Отмечается, что концерт прошел в рамках организованного «Русским радио» тура ко Дню России.
«Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с фурой. По словам пассажиров, если бы они не съехали в кювет, все могло бы закончиться гораздо серьёзнее», - рассказали журналисты канала.
Концерт популярных исполнителей прошел на площади кинотеатра «Юбилейный». После него музыканты посетили российских военных на одном из херсонских блокпостов, уточняет РИА «Новости».
Артисты передали бойцам разнообразные сладости, сувениры, поблагодарили за охрану границы.