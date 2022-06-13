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25 минут назад

Автобус с группой «Земляне» попал в ДТП на обратном пути из Херсона

Илья Родин

Автобус со звездами российской эстрады попал в аварию на обратном пути из Херсона. В нем находились группы «Земляне» и «СПБ!», Елена Север, ВладиМир и другие артисты. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.

Отмечается, что концерт прошел в рамках организованного «Русским радио» тура ко Дню России.

«Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с фурой. По словам пассажиров, если бы они не съехали в кювет, все могло бы закончиться гораздо серьёзнее», - рассказали журналисты канала.

Концерт популярных исполнителей прошел на площади кинотеатра «Юбилейный». После него музыканты посетили российских военных на одном из херсонских блокпостов, уточняет РИА «Новости».

Барановская и Лепс выступили перед бойцами в Донецке

Артисты передали бойцам разнообразные сладости, сувениры, поблагодарили за охрану границы.

Происшествия,Видео,Елена Север,
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