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1 час назад

Четверо россиян погибли при столкновении катера с грузовым судном

Lenta.ruиещё 1

В Чувашии на Волге в грузовое судно врезался катер, четыре человека погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП на Волге: погибли четверо россиян
Фото:  Приволжская транспортная прокуратура / Telegram-канал РИА Новости Приволжская транспортная прокуратура / Telegram-канал РИА Новости

По данным канала, баржа шла из Тенеево в Коломенское. На Чебоксарском водохранилище с ней на большой скорости столкнулся катер «Вояджер 670». Четверо россиян, находившиеся на катере, погибли. Пятеро членов экипажа грузового судна не пострадали.

Ранее при столкновении двух автомобилей в Башкирии погибли пять человек. ДТП произошло на 133-м километре автодороги «УфаЯнаул». Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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