ЧП на Волге: погибли четверо россиян

В Чувашии на Волге в грузовое судно врезался катер, четыре человека погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: Приволжская транспортная прокуратура / Telegram-канал РИА Новости Приволжская транспортная прокуратура / Telegram-канал РИА Новости

По данным канала, баржа шла из Тенеево в Коломенское. На Чебоксарском водохранилище с ней на большой скорости столкнулся катер «Вояджер 670». Четверо россиян, находившиеся на катере, погибли. Пятеро членов экипажа грузового судна не пострадали.