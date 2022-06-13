Мужчина подавился насмерть в одном из ресторанов Москвы

Скончался мужчина в одном из заведений сети «Экспромт». Сотрудники ресторана пытались оказать 38-летнему горожанину первую помощь, но в больницу тот был доставлен в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за жизнь россиянина, однако спустя несколько часов он скончался, не приходя в сознание.