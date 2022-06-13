Туристический автобус съехал с дороги в Баку: есть пострадавшие

Шестнадцать человек пострадали в автомобильной аварии с участием автобуса, перевозившего туристов, на трассе Баку — Шамахы в Азербайджане. Об этом сообщает РИА новости.

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Происшествие случилось ночью. Пассажирский автобус марки «Мерседес» съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП травмы получили 16 человек. В автобусе на момент аварии находились 55 пассажиров.