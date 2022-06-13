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29 минут назад

СМИ: в ДТП с туристическим автобусом в Азербайджане пострадали 16 человек

Елена Прошина

Шестнадцать человек пострадали в автомобильной аварии с участием автобуса, перевозившего туристов, на трассе Баку — Шамахы в Азербайджане. Об этом сообщает РИА новости.

Туристический автобус съехал с дороги в Баку: есть пострадавшие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Происшествие случилось ночью. Пассажирский автобус марки «Мерседес» съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП травмы получили 16 человек. В автобусе на момент аварии находились 55 пассажиров.

Напомним, 9 июня на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна автобус с туристами столкнулся с грузовиком. Сообщалось, что пострадали не менее 15 человек. Всего в туристическом автобусе находилось 32 человека, среди них шесть детей. По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения ПДД водителем грузовика. Он госпитализирован с переломом ноги.

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