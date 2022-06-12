Главу московского МЧС перевели из реанимации

Начальник московского управленния МЧС Сергей Желтов переведён из реанимации, куда он попал после инфаркта во время тушения пожара.

Фото: ГУ МЧС по г. Москва ГУ МЧС по г. Москва

Сейчас генерал-майор находится в отделении неотложной кардиологии под круглосуточным наблюдением врачей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В больницу Желтов попал 3 июня. Он лично участвовал в тушении пожара в центре Москвы – горело здание бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза». Во время спасательной операции у Желтова случился острый инфаркт миокарда. По свидетельству коллег, врачи успели вовремя сделать необходимую операцию — поставили стенты.