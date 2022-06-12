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55 минут назад

Главу московского МЧС перевели из реанимации

Елена Прошина

Начальник московского управленния МЧС Сергей Желтов переведён из реанимации, куда он попал после инфаркта во время тушения пожара.

Главу московского МЧС перевели из реанимации
Фото: ГУ МЧС по г. МоскваГУ МЧС по г. Москва

Сейчас генерал-майор находится в отделении неотложной кардиологии под круглосуточным наблюдением врачей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В больницу Желтов попал 3 июня. Он лично участвовал в тушении пожара в центре Москвы – горело здание бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза». Во время спасательной операции у Желтова случился острый инфаркт миокарда. По свидетельству коллег, врачи успели вовремя сделать необходимую операцию — поставили стенты.

Главу МЧС Москвы госпитализировали после пожара в бизнес-центре

Пожаре в бизнес-центре, которому присвоили максимальный, пятый ранг сложности, произошел 3 июня.

Происшествия,Сергей Желтов,
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